بالأدلة العلمية.. لماذا عليك ألا تأكل طعاماً لمسه ذباب؟

العربية.نت – عماد البليك

ماذا لو أن #ذبابة حطت على صحنك المعد للأكل، هل يكون عليك أن تزيحها جانباً وتتناول #الطعام أم ترمي به جانباً؟

في واقع الأمر فإن عليك ألا تأكل من هذا الطبق مطلقاً، فخطر الذباب و #الحشرات أكبر مما نتوقع، وتحمل الكثير من الأمراض بخلاف ما كان يعتقد سابقا، بحسب دراسة حديثة.

ووجد الباحثون أن الساقين والأجنحة في الذباب تعجّ بالمئات من أنواع مختلفة من #البكتيريا، وغالباً ما التقطت بعد أن هبطت الحشرات على الذبائح والمخلفات والمجاري.

ويتم انتقال البكتيريا بسهولة عندما يتلامس الذباب مع الأرض، أو السطوح القذرة، لاسيما الساقين اللتين تمتلئان بهذه الكائنات الحية الأكثر ميكروبية.

بكتيريا محمولة جواً

يقول الباحثون إن أولئك الذين يتناولون الطعام بعد أن يطأه الذباب الذي يحمل البكتيريا “المحمولة جواً”، يعرضون أنفسهم لخطر العديد من الأمراض الملتقطة.

وقد ظل العلماء يشتبهون منذ فترة طويلة بأن الذباب يلعب دوراً في حمل وانتشار الأمراض، لأنه يوجد حولنا في كل مكان تقريباً.

وقام الفريق المكون من الباحثين من جامعة ولاية بنسلفانيا، وجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة والجامعة الاتحادية في ريو دي جانيرو، بدراسة 116 نوعاً من أصناف الذباب من ثلاث قارات مختلفة.

الأنواع الضارة

وجدت الدراسة التي نشرت في مجلة “التقارير العلمية”، أن الذباب في بعض الحالات حمل مئات الأنواع المختلفة من البكتيريا، والعديد منها ضار بالبشر.

ومن هذه الأنواع من البكتيريا ما يعرف بـ “ملوية بوابية” وعلمياً باسم “هيليكوباكتر بيلوري” التي تتسبب في قرحة المعدة.

كما توصل الباحثون إلى أن الذباب الذي يعيش في المدن يحمل جراثيم أكثر من الذباب الذي يعيش في الأرياف.

كما وجد أن الذباب الأزرق الذي يعرف باسم “خوتعيات” أو ذباب الجيف، من ذوات الجناحين والذباب المنزلي، يكون معرضاً للمواد غير الصحية بدرجة أكبر، ذلك لأنه يعتمد في تغذيته على البراز والجيف والمواد العضوية المتحللة، ويمكنه بعد ذلك التقاط البكتيريا التي يمكن أن تكون مسبباً رئيسياً للأمراض للبشر والنباتات والحيوانات.

وقال البروفيسور دونالد براينت من ولاية بنسلفانيا: “الدراسة تجعلك حقاً تفكر مرتين قبل أن تتناول سلطة البطاطا التي تكون في الهواء الطلق، في نزهتك الخارجية المقبلة”.

متى يتزايد الخطر؟

وأضاف: “نحن نعتقد أن هذا قد يظهر آلية لنقل المرض تم تجاهلها من قبل مسؤولي الصحة العامة، فالذباب قد يسهم في انتقال سريع لمسببات الأمراض في حالة تفشي مرض معين بالذات”.

وأضاف ستيفان شوستر مدير الأبحاث في نانيانغ: “تظهر الساقان والأجنحة أعلى معدل للتنوع الميكروبي في جسم الذبابة، ما يشير إلى أن البكتيريا تستخدم هذه الحشرات كوسيلة للتنقل كما المكوكات المحمولة جواً، وهذا قد يقود إلى أن البكتيريا تحافظ على البقاء على قيد الحياة، من خلال هذه الرحلات، بحيث تنمو وتنتشر على سطوح جديدة”.