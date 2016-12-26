بالأرقام.. لوحات سيارات مميزة في دبي ثمنها 19 مليوناً

دبي ـ العربية.نت

وصلت الحصيلة النهائية لإيرادات المزاد العلني الـ98 للأرقام المميزة للوحات المركبات، الذي نظمته، السبت، #هيئة_الطرق_والمواصلات في دبي، إلى 19 مليوناً و918 درهماً، وفقاً للإحصائية الرسمية للهيئة، تضاف إليها نسبة 5%، قيمة الضريبة المضافة على كل رقم تم بيعه.

وحسب صحيفة “الإمارات اليوم” المحلية، فقد حقق الرقمان W22 وT32 القيمة الأعلى في المزاد، إذ وصل سعر الأول إلى مليونين و620 ألف درهم، فيما بلغت قيمة الرقم الثاني مليوناً و680 ألف درهم. وتم بيع العدد الأكبر من الأرقام المميزة التي طرحت في المزاد الذي ضم أرقاماً ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، وصل عددها إلى 80 رقماً، بقيمة مالية راوحت بين 250 و300 ألف درهم، باستثناء بعض الأرقام التي تجاوزت قيمتها نصف مليون درهم، مثل الرقم R66666، الذي وصلت قيمته إلى 670 ألف درهم، فيما تم بيع الرقم T400 بنصف مليون درهم.

وبدأ المزاد في #دبي ببيع الرقم K22200 بـ33 ألف درهم، فيما اختتم بالسحب على الرقم J468.

ويشترط للمشاركة في المزاد أن يتوافر للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وأن يتم وضع شيك تأمين بقيمة 25 ألف درهم قابل للاسترداد في حال لم يرسِ عليه رقم في المزاد، مع دفع 120 درهماً رسوماً للاشتراك، كما أنه يمكن إيداع التأمين أيضاً ببطاقة الائتمان، أو إيداع رقم شيك، على أن يتم تسليم الشيك يوم المزاد مع دفع رسوم الاشتراك نقداً، كما يجب على المزايد تسديد مستحقات الأرقام خلال 10 أيام عمل من موعد انتهاء المزاد حتى لا تتم مصادرة مبلغ التأمين، وإدراج المزايد في قائمة غير الملتزمين، على أنه يمكن لأي مشارك امتلاك أي عدد من الأرقام.