بالصدفة.. كندا تعتقل أخطر مطلوب أميركي

العربية نت – مونتريال – فرانس برس

أوقف أحد أكبر 10 #مطلوبين في #الولايات_المتحدة صدفة في #كندا خلال دورية كان يقوم بها شرطيان على دراجة هوائية في #مونتريال ، وفقا لما أعلنته الشرطة الكندية.

وضبط الشرطيان على مسلك مخصص للدراجات في مونتريال “رجلين لحيازتهما المخدرات” إلا أن أحدهما لاذ بالفرار، وطارده أحد العنصرين وألقى القبض عليه وساورته شكوك حول صحة بطاقة الهوية الأميركية التي قدمها.

واقتيد المعتقل إلى مركز للشرطة وكشف أمره بفضل بصماته وإصبعه المبتورة في اليد اليمنى، وهو وصف وارد في مذكرة البحث عنه.

ويبلغ كاتاي-خاوفون #سيكانتا، وأصله من #لاوس، 35 عاما، وهو مدرج منذ عام 2005 على قائمة أخطر 10 مطلوبين في الولايات المتحدة بتهمة حيازة #المخدرات والاتجار بها.

وكانت شرطة #أونتاريو (وسط #كندا) تلاحق المطلوب الأميركي بالتهمة نفسها أيضا.