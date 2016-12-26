بالصور.. أكبر عنكبوت في العالم يغزو منزلاً بريطانياً

لندن – العربية.نت

فوجئت عائلة بريطانية بعنكبوت ضخم يغزوها في منزلها ليتبين أنه #العنكبوت الأكبر في العالم الذي تسبب بترويع القاطنين في المنزل عندما شاهدوه يتسلق نافذة المنزل وباب الحديقة الخلفية.

وتداولت وسائل الإعلام البريطانية على نطاق واسع #الصور التي نشرها صاحب المنزل على شبكات#التواصل_الاجتماعي، حيث غزا العنكبوت الضخم والمخيف منزل سيدة تُدعى لورين آنسل في منطقة كوينزلاند، وأطلقت السيدة على العنكبوت اسم “آراغوغ”، أما جريدة “ديلي ميل” البريطانية فوصفت العنكبوت المرعب بأنه “شبح” وأنه “صائد العناكب المحترف”.

وشاهدت العائلة العنكبوت وهو يتسلق الباب الخلفي المطل على حديقة المنزل في الوقت الذي كانت فيه الزوجة تطهو بعض الطعام في المطبخ، حيث كان العنكبوت -لحسن حظهم- على الجهة الخارجية من المنزل وليس بداخله.

وقالت آنسل التي نشرت صور العنكبوت إنه “بدا غير ضار، لكن عندما حاولتُ مع زوجي تحريكه من على الزجاج لم يتم الأمر بسهولة”.

وأضافت السيدة: “كنا نطهو الطعام، وكان زوجي على الجهة الخارجية من الزجاج، لم نكن نود قتله، لكن في نفس الوقت لم يرق له أن نحاول تحريكه من على زجاج المنزل وإزالته من المكان”.

وتابعت: “إنه لا يزال حياً وسعيداً، وأطلقنا عليه اسم (آراغوغ)”، مشيرة إلى أن أصدقاءها على #فيسبوك لم يصدقوا الصور التي شاهدوها، ولم يصدقوا أن هذا العنكبوت حقيقي.

وتقول السيدة إنهم تركوا العنكبوت في حديقة المنزل لكنه اختفى لاحقاً ولا يعرفون أين هو أو إلى أين ذهب”.

وتعتبر العناكب من الحشرات المنتشرة في #بريطانيا على مدار العام، كما أن الكثير من السكان يستعينون بمبيدات خاصة من أجل مكافحتها في منازلهم وحدائقهم.