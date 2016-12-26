بالصور.. أول فندق في العالم على شكل آلة الغيتار

العربية.نت – عماد البليك

تم الكشف عن تصميم لفندق جديد بالولايات المتحدة على شكل آلة #الغيتار ، ويقع المبنى المكون من 638 غرفة في #هوليوود بولاية #فلوريدا .

ويبدو المبنى من الجانبين على شكل الآلة الموسيقية، ويصل ارتفاعه إلى 450 قدما، ويقف وراء فكرته التصميمية جميس أف ألين الرئيس التنفيذي لشركة سيمينول غامينغ ورئيس مجلس إدارة هارد روك إنترناشونال.

وقال ألين: “إنها المرة الثانية في حياتي التي يظن فيها البعض أنني مجنون”، وكان يشير إلى غرابة التصميم.

وبدأت فكرة هذا المشروع عام 2007 لكنها لم تصل إلى التحضير الجدي إلا مؤخراً، لتحويل الفكرة إلى حقيقة واقعة.

ويضيف ألين: “”نحن نعتقد أن التصميم المعماري في حد ذاته يخلق جاذبية مذهلة”.

وقال بزهو: “من قبيل المبالغة يمكن القول إنه لا مبنى شبيه له في العالم”.

ومن المقرر افتتاح الفندق الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار دولار في عام 2019، وسوف يكون بمثابة توسعة لفندق سيمينول هارد روك الحالي، حيث إن المبنى الجديد يقوم على الموقع نفسه.

ومع المبنى الإضافي سيكون هناك توسع كبير في الغرف، بالإضافة إلى المنتجع الصحي، وأحواض السباحة في مساحة تصل إلى 10 فدان عند اكتمال المشروع.

كما ستكون هناك شلالات تشابه الطبيعية وشاليهات وغيرها من خدمات سياحية.