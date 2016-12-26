بالصور.. اسبح من غرفتك مباشرة للمسبح الخارجي بالفندق!

العربية. نت – عماد البليك

في جزيرة سانتوريني الواقعة ببحر إيجة في اليونان، يوجد فندق فريد من نوعه، حيث يكون للغرف أن تلتحم مباشرة بحمامات السباحة بشكل لا يصدق، عبر ما يشبه الأنفاق.

والتجربة قد تبدو نادرة، تعطي للسياح ميزات إضافية للطقس الجيد والطعام اليوناني الفريد، ما يعني عاملاً محفزاً لزيارة هذه الجزيرة.

ويحتوي مجمع “دانا فيلاس” بمنتجع فيروستيفاني، على هذه الغرف والأجنحة ذات الأنفاق السرية، التي تقود المستخدم إلى الحمام الداخلي للغرفة، ومن ثم سوف يفاجأ أن هذا الحمام مفتوح باتجاه مسبح لا متناهٍ في الهواء الطلق.

وتتيح التجربة الانتقال في الفراغات، ما يعطي متعة ومذاقاً مختلفاً للتعامل مع الحمامات والسباحة، بأنه يمكن لك أن تسبح من غرفتك مباشرة إلى المسبح الخارجي.

وقد لا تكون ميزة المسابح المخفية جديدة بحد ذاتها، لكن الجديد يتعلق بأن فيديو نشر لهذه الغُرف في المنتجع اليوناني، كانت تفاصيله قد شدت الناس بطريقة غير عادية.

ويبدأ سعر الغرفة من 491 جنيها استرلينيا لليلة الواحدة، وهو سعر لا يعتبر كبيراً في هذا النوع من الفنادق بالقياس إلى التجربة بحد ذاتها.

وأثناء الاستحمام أو السباحة يمكن فعل أشياء كثيرة كالقراءة والتأمل، أو على الأقل الانتعاش بالماء.