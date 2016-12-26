بالصور.. تعرف على نجوم موسوعة غينيس 2018

العربية.نت – عماد البليك

ينتظر الكثيرون بشغف كتاب موسوعة #غينيس للأرقام القياسية، الذي يصدر نهاية كل سنة، ويحمل الكثير من الأخبار الطريفة أحياناً والرائعة أحياناً أخرى، في مزيج من الإثارة والدهشة.

والنسخة الجديدة ستحمل الرقم 63 حيث مضى هذا العدد من السنوات منذ ظهور أول نسخة من الموسوعة في عام 1955.

وإذا كان مفهوم #الأرقام_القياسية في الماضي ارتبط بالغرابة، كرجل بأربعة عيون، أو بالمهارات، كأسرع عداء، إلا أن ذلك المفهوم تغير كثيراً وصار له ارتباطات بالذكاء الشخصي والقدرة على ابتداع الأفكار وتطويرها، وكذلك اقتناء الأشياء.

وهنا نستعرض عدداً من “نجوم الأرقام القياسية” في كتاب 2018 الذي سوف يصدر قريبا:

1 – صاحب أكبر كرة من الطلاء: وهو مايكل كارمايكل الذي صنع كرة ضخمة من 17.994 طبقة طلاء، التي تطلى طبقة بعد أخرى ويوما بعد اليوم، مما تطلب عزيمة ومهارة.

2- أكبر مجموعة “باتمانات”: براد لادنر هو صاحب أكبر مجموعة تذكارات لشخصية الباتمان الكرتونية الشهيرة.

3- صاحب أكبر سيارة باتمان: وهو ناثان سوايا الذي يمتلك أكبر “ليغو باتموبايل”، التي حققت رقما قياسيا في حجمها.

4- أطول رموش: سجّلت السيدة يو جيانكسيا الرقم القياسي بأطول رموش عينين في العالم.

5- كرة الأشرطة: يبدو أن للكرات نصيباً جيداً في الموسوعة، فهذه أكبر كرة من الشرائط اللاصقة، وتوجد بمركز بورتلاند بولاية كنتاكي الأميركية.

6- أطول كلب في العالم: هو الكلب “فريدي” الذي دخل الموسوعة وتمتلكه السيدة كلير ستونيمان التي يبدو أنها سطت على جائزة الكلب.

7- أطول ذيل لقطة: فازت به القطة “كيغنز”، وقد بدا ضخما مقارنةً بوجهها الصغير.

8- أطول قط في العالم: واسمه “أركتوروس”، ويبدو أن القطط كان لها نصيب جيد في موسوعة 2018 كما الكلاب أيضا.

9- أطول أظافر لامراة: كانت من نصيب ايانا ويليامز، وقد طلتها بالمانكير.

10- صاحبة أكبر مجموعة لعب الدببة: وهي جاكي مايلي ولديها أكبر مجموعة من الدببة أو “التيدي بيرز”.

11- أكبر مجموعة كرات ثلج: من مقتنيات السيدة ويندي سوين وهي أكبر مجموعة في العالم تُجمع في مكان واحد.

12- قمة من الشعر: في رأس الموديل والمغني بيني هارلم، وتبدو غريبة واستثنائية في مظهرها المبتكر.

13- أكبر عربة أطفال في العالم: لكنها من نصيب امرأة ناضجة، بروح طفل.

14- أكبر بناة الأجسام سنا: وهو جيم أرينجتون الذي يعتبر الأكبر سنا من لاعبي كمال الأجسام.

15- أول هوائي مزروع في الرأس: من نصيب نيل هاربيسون.. ولكن ليس معروفا سبب ذلك!

16- تحطيم البيض بالسوط: وقد حققت هذه الشابة رقما قياسيا في تكسير أكبر كمية من البيض بالسوط، في زمن يقدر بـ30 ثانية.

17- النفاخ العجيب: صاحب الرقم القياسي في نفخ أكبر كمية من البالونات واسمه هنتر إوين، وقد استغرق ساعة في ذلك العمل المضني.

18- آكل البطاطس المهروسة: هو أندريه أورتولف، الذي حقق الرقم القياسي في تناول أكبر كمية من البطاطس المهروسة في دقيقة واحدة.

19- الأسرع في سباق كراسي المكاتب: وقد كانت المسافة لـ100 متر، في هذا السابق المبتكر.

20- الرقم القياسي في التلاعب بأكبر عدد من كرات التنس: وكان من نصيب رجل معصوب العينين ولمدة دقيقة واحدة.