بالصور.. سامسونغ تكشف رسمياً عن غالاكسي نوت 8

دبي – البوابة العربية للأخبار التقنية

أعلنت شركة سامسونغ، اليوم الأربعاء، رسميا عن هاتفها الذكي الرائد #غالاكسي_نوت_8 Galaxy Note 8، وذلك خلال حدث Samsung Galaxy Unpacked 2017 المقام في مدينة نيويورك الأميركية.

ويتطابق الهاتف اللوحي الجديد، الذي تعول عليه الشركة كثيرا لإصلاح آثار أزمتها مع سلفه #غالاكسي_نوت 7، فيما يتعلق بالشكل والمواصفات، مع التسريبات السابقة التي كثرت وتعددت خلال المدة الماضية.

ويقدم #غالاكسي نوت 8 الجديد نفس تصميم هاتف سامسونغ الرائد للعام الحالي “غالاكسي إس 8″، الذي أطلقته في شهر نيسان/أبريل الماضي، ولكنه يختلف في كونه يأتي مع قلم إلكتروني، كما هو الحال مع كافة الإصدارات السابقة من سلسلة هواتف غالاكسي نوت، بالإضافة إلى أنه يقدم كاميرا خلفية مزدوجة.

وتأتي شاشة الهاتف اللوحي الجديد، التي تدعم تقنية “سوبر أمولد” Super AMOLED، بقياس 6.3 بوص وبدقة 2960×1440 بكسل مع كثافة تبلغ 521 بكسل في البوصة الواحدة. هذا ويأتي الهاتف مع حماية من الإصدار الأحدث من زجاج غوريلا غلاس 5، الذي يغلف واجهته وظهره.

ويضم غالاكسي نوت 8، الذي يعمل بالإصدار 7.1 “نوغا” من نظام التشغيل أندرويد، معالجا ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 835 لأسواق الولايات المتحدة والصين ومن نوع “أكسينوس 8895” من #سامسونغ نفسها لأسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

ويقدم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 6 غيغابايتات، إضافة إلى مساحة تخزين داخلية بحجم 64 أو 128 أو 256 غيغابايت، وهي قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية “مايكرو إس دي” microSD.

ويملك غالاكسي نوت 8، الذي يأتي بسماكة 8.6 ميليمترات ويزن 195 غراما، كاميرا خلفية مزدوجة: الاثنتان بدقة 12 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.7 و f/2.4، مع ميزة “مثبت الصورة البصري” OIS لكلتا الكاميراتين، وتقنية التركيز التلقائي الطوري PDAF، وتقريب بصري x2 وتقريب رقمي x10، وفلاش مزدوج. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.7 وميزة التركيز التلقائي.

ويدعم الهاتف كافة معايير شبكات “واي فاي”، والإصدار الأحدث 5.0 من تقنية بلوتوث، إضافة إلى تقنية “اتصال المدى القريب” NFC، فضلاً عن شبكات الجيل الرابع بسرعات تصل حتى 1 غيغابت في الثانية. وهو يأتي مع منفذ لسماعة الأذن، ومنفذ USB Type-C.

وفيما يتعلق ببقية المواصفات، يدعم غالاكسي نوت 8 تقنية مسح بصمة العين، وحساس للضغط، إضافة إلى حساس بصمة الإصبع الذي يقع على ظهره بجانب الكاميرا، إضافة إلى حساس لنبضات القلب، والحساسات الأخرى. كما يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي السريع، وهو يأتي مع بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3300 ميلي أمبير/ساعة.

يُذكر أن الهاتف مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وكذلك القلم الإلكتروني مقاوم للماء والغبار وفق نفس المعيار، ما يعني إمكانية صمود الهاتف والقلم تحت الماء لعمق 1.5 متر ولمدة نصف ساعة.

وتعتزم عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية الجنوبية طرح هاتفها الذكي الجديد بأربعة ألوان، هي: الأسود، والذهبي، والرمادي، والأزرق.