بالصور..طرق علمية لتقطيع قوالب الجبن المختلفة إلى شرائح

العربية.نت – جمال نازي

إن #التجارب_العلمية لا تقتصر على المعامل ومراكز الأبحاث فقط، بل إنها يمكن أن تصل إلى مطابخنا أيضا وتسهم بإيجاد حلول مثالية لمشاكلنا اليومية الصغيرة، ومنها على سبيل المثال عملية تقطيع قوالب #الجبن ب مختلف أنواعها .

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشف خبراء في “معهد التدبير المنزلي الجيد” GHI أن #تقطيع_الجبن يتم بطريقة خاطئة ما لم يتم مراعاة نوع الجبن وحجمه وكثافة الكتلة.

إن الخطوات العلمية الصحيحة للتقطيع تسمح بالحصول على قطع متساوية، وكذلك ضمان الحصول على أفضل مذاق.

الجبن المستديرة

ووفقا لمعهد GHI، فإن #قالب_الجبن المستدير مثل الـ”بري” والـ”كامنبير” ينبغي أن يقسَّم إلى أرباع متساوية، ثم يتم تقطيعها إلى نصف الحجم مرة أخرى بالتساوي، بدلا من أن تقطع إلى شرائح رقيقة وطويلة من المرة الأولى.

وسوف يسمح هذا الأمر بتوزيع متساوٍ للقلب اللين من الجبن، كما يساعد على التأكد من أن كل القطع بنفس الحجم مما يعطي شكلا شهيا وأنيقا في نفس الوقت.

الجبن المستطيلة

أما قالب الجبن الصلب مثل الـ”شيدر” والـ”ليستر الحمراء” فيجب تقطيعها بالطول على شكل كتل مستطيلة، وفقا لدليل إرشادات GHI.

ويمكن أيضا أن تقطَّع إلى مكعبات إذا كنت ترغب في وضعها على أعواد صغيرة لتقديمها كمشهيات في “كوكتيل”.

الجبن المثلثات

أما الجبن التي تأتي في شكل مثلث، كالـ”ستيلتون”، يجب أن تقطع إلى شرائح مستطيلة.

ويقول خبراء GHI إنه أفضل أسلوب لتحقيق ذلك هو قطع الطرف المدبب من كتلة الجبن، قبل تقطيع الكتلة بالطول.

الجبن الهرمي المنبسط القمة

توجد أنواع من جبن الماعز على شكل هرمي. ويواجه الكثير من الناس صعوبة أثناء تقطيع هذا النوع من القوالب.

ويؤكد الخبراء أن أفضل طريقة لتقطيع كتل جبن بهذا الشكل هو عمل شرائح عرضية من المركز إلى الخارج.