بالصور.. قطار هندي يصدم فيلين نادرين ويقتلهما

العربية نت – غواهاتي (الهند) – أسوشيتدبرس

وقال بروديبتا بارواه، القيّم على الحياة البرية، إن الفيلين كانا ضمن قطيع يضم نحو 15 فيلا غامر ودخل المنطقة بحثا عن الغذاء قبل فجر الأحد.

وأضاف أن #الأفيال الأخرى عبرت شريط السكك الحديدية وأن الفيلين الأخيرين كانا يحاولان العبور عندما صدمهما القطار.

ووصل عمال المنتزهات البرية والأطباء البيطريين لتشريح الفيلين قبل دفنهما في حفرتين قريبتين.

وتقع غواهاتي في ولاية أسام التي تعد موطنا لعدة آلاف من #الفيلة الآسيوية البرية، المسجلة على قوائم الحيواناتالمعرضة لخطر الانقراض جراء تناقص مساحات الغابات التي تعد موطنها الطبيعي إضافة إلى عمليات الصيد الجائر.

وتقع حوادث اصطدام #القطارات بالأفيال المتجولة بشكل منتظم.