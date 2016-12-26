بالصور.. كلبة بعين واحدة رأت ما لم يشاهده الكثيرون!

العربية.نت – عماد البليك

إذا كنت تعتقد أنك سافرت كثيراً، فإن #كلبة طافت أميركا كلها تقريباً وبعين واحدة، بعد أن فقدت عينها اليسرى قبل سنتين.

وقطعت الكلبة المسماة آبي معظم #الولايات_المتحدة الأميركية، لمسافة تقدر بـ 5600 ميل.

وقد أدت معركة بينها وكلب آخر إلى إدماء عينها اليسرى، ومن ثم فقدتها قبل سنتين، بعد أن تمت إزالتها في عملية جراحية طارئة.

ويبلغ وزن آبي 5 أرطال فقط، وترفض أن تكون عينها المفقودة سبباً في إعاقتها عن رؤية #العالم.

وبدلاً من السكون فهي تستمتع بحياة الرفاهية، وتعيش مع مالكتها البالغة من العمر 60 عاماً وتدعى أبريل سميث.

وأبريل متزوجة من رجل متقاعد عمره 61 عاماً يدعى لاري، وقد مضى على زواجهما 32 سنة، وهما يقضيان أغلب وقتهما في العيش داخل قارب يتجولان من خلاله في البلاد.

وكان الثلاثة قد طوّفوا في العالم في رحلة ابتداء من الصيف الماضي استغرقت أكثر من 12 شهراً، حيث زاروا أكثر من 25 ولاية أميركية.

وتقول السيدة أبريل التي كانت تعمل مديرة فرع لشركة رهن عقاري قبل تقاعدها، إنها “دُمرت نفسياً” عندما فقد كلبتها آبي عينها.

وتضيف: “كنا قلقين من أنها لن تعود قادرة على فعل شيء، أو الحركة بخفة كما في السابق”.

وتوضح أن “كل شيء على ما يرام الآن، فقط هناك مشكلة وحيدة لآبي مع الظلام”.

وتقول: “كثير من الناس لا يلحظون أنها بعين واحدة.. وعندما يكتشفون ذلك يستغربون.. وحجم آبي الصغير يوفر هذه الدهشة”.