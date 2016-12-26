بدء عملية فصل التوأمين السياميين “فرح وحنين” الفلسطينيين

وتأتي العملية إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ بنقل التوأم السيامي الفلسطيني “حنين وفرح”، إلى المملكة.

وأوضح استشاري جراحة الأطفال أحد أعضاء الفريق الطبي المشارك في العملية الدكتور محمد النمشان, أن العملية بدأت من الساعة الثامنة صباحاً وتمر بتسع مراحل بدأت بمرحلة التخديرالتي استغرقت ساعة، عقبها مرحلة التنظير للمثانة والقسطرة واستغرقت ساعة، ثم بدأت المرحلة الثالثة من العملية وهي الإعداد والتجهيز وقد استغرقت نصف ساعة للوصول إلى الأعضاء الداخلية.

وبين أن الطفلة فرح ليس لديها مقومات الحياة، حيث لا تمتلك قلب طبيعي ولا رئتين، كما لا يوجد لديها قصبة هوائية ولديها ضمور في المخ، فنحن نعاملها كتوأم طفيلي, مفيداً أن العملية تستغرق منذ انطلاقتها تقريبا 15 ساعة ونسبة نجاحها تصل إلى 70% بإذن الله .