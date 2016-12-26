براءة اختراع لسعودي ابتكر ميزة للساعة الذكية
نادر العنزي (تبوك) عكاظ
اهتمت وسائل إعلام أجنبية بتمكن مهندس سعودي من إضافة ميزة جديدة للساعة الذكية باسم NMNC، تقوم على تحديد لمستوى الرنين بالجوال عن طريق نبضات القلب، وقال المبتكر المهندس فوزان القديري لـ «عكاظ» إنه بعد مفاوضات طويلة مع شركة آبل أصبح الاختراع متاحا لمقتني ساعة آبل الذكية وبات بإمكانهم التمتع بهذه الخدمة، رغم أن نظام IOS مغلق بوجه مطورين البرامج، كونها لا تريد أن يتحكم أي أحد بإعدادات الجوال، في مقابل أن مستخدمي نظام الآندوريد عليهم الانتظار لعدة أشهر.
القديري قال إن اختراعه للميزة كان أمرا مهما له، وإنها تعتبر الآن من أفضل ١٠ مزايا موجودة بالساعة الذكية في 20 دولة حول العالم، منوها أنه تمكن من الحصول على براءة اختراع عنها.