برلمان أوروبا ينتصر.. للشاورما التركية

دبي ـ العربية.نت

أطاح البرلمان الأوروبي بفارق ضئيل بخطط حظر مادة مضافة تعد رئيسية في #اللحوم المصنعة للدونر كباب الشهير، أو ما يعرف بـ”الشاورما التركية”.

واحتاج قرار حظر #الفوسفات إلى أغلبية مطلقة من 376 صوتاً على الأقل، ولم يصل إلى تلك النتيجة بفارق 3 أصوات فقط في المجلس التشريعي.

وطال انتظار القرار من قبل العاملين في صناعة الدونر كباب الذين يقولون إنهم بحاجة إلى الفوسفات للحفاظ على اللحم المجمد طرياً وغضاً ولذيذاً للاستهلاك. بينما جادل آخرون بأن مادة الفوسفات تحمل خطر الإصابة بأمراض#القلب والأوعية الدموية.

جاء التصويت بواقع 373 صوتاً ضد، مقابل 272 صوتاً وامتناع 30 مشرّعاً.