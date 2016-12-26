برنامج جديد يسمح بمعالجة الصور الرقمية حتى قبل التقاطها

وقام فريق الباحثين بتغذية برنامج الكمبيوتر بعينات تصل إلى 5 آلاف صورة رقمية التقطها خمسة مصورين محترفين بغرض تعليم البرنامج كيفية ضبط الصورة بحيث تبدو في أفضل شكل.

ونقل الموقع الإلكتروني “ساينس أليرت” المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجية عن أعضاء في فريق البحث قولهم إن الابتكار الحقيقي في هذا البرنامج هو قدرته السريعة والفعالة في معالجة الصور الرقمية حتى في مرحلة الاستعداد لالتقاط الصورة بواسطة الهاتف المحمول بفضل معادلات خوارزمية خاصة.

وقال جون بارون من شركة جوجل إن “هذه التقنية تنطوي على إمكانيات كبيرة يمكن أن تساعد في تطوير منصات تشغيل الهواتف المحمولة”.

ورغم أن العلماء استطاعوا بالفعل تعليم الكمبيوتر كيفية معالجة الصور الرقمية، إلا أن كبر حجم الصور الرقمية التي يتم التقاطها بواسطة الهواتف المحمولة في هذه الآونة فضلا عن إمكانيات الحوسبة المحدودة في هذه الهواتف يجعل عملية معالجة الصور في نفس توقيت التصوير عملية بالغة الصعوبة وتنطوي على تحديات.

إلا أن فريق جوجل ومعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا نجح في تطوير معادلات خوارزمية خاصة يمكنها معالجة الصور التي تم التقاطها بدرجات وضوح محدودة وتصحيحها من أجل الحصول على صور عالية الجودة.