بروفيسور ألماني: يحذر من النوم بدون ملابس

صحيفة الجزيرة أون لاين:

حذر البروفيسور الألماني توماس بينتسيل من أن النوم بدون ملابس خلال فصل الصيف يرفع خطر الإصابة بنزلة برد، نظراً لأن الجسم لا يتسنى له ضبط درجة حرارته أثناء النوم العميق.

وأضاف الباحث في مجال النوم خلال معرض حديثه لمجلة “أبوتيكن أومشاو” أن خطر الإصابة بنزلة برد يرتفع إذا كانت النوافذ مفتوحة أو إذا كان مكيف الهواء مشغلاً، حيث تنخفض درجة حرارة الجسم بشدة.

ولتجنب هذا الخطر، ينصح البروفيسور بينتسيل بارتداء ملابس خفيفة مصنوعة من خامات طبيعية مثل الكتان أو الحرير، مع تغطية الجسم بغطاء خفيف.