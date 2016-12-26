بريطانيا تبحث عن رجل غير موجود ليقبض 66 مليون دولار

لندن – العربية.نت

تنشغل #بريطانيا بأكملها وبكل ما فيها من #وسائل_إعلام في البحث عن شخص ربح 51 مليون جنيه إسترليني (66 مليون دولار) لكنه لم يظهر حتى الآن، ويبدو أنه لم يعرف حتى اللحظة أنه أصبح واحداً من أغنى أغنياء بريطانيا، وربما يصبح أحد نجوم الثراء في #أوروبا بأكملها.

وفي تفاصيل الحكاية التي جمعتها “العربية نت” من جريدة “الصن” البريطانية، وكذا “مترو” و”ديلي ميل” والعشرات من وسائل الإعلام في بريطانيا، فإن شخصاً ما داخل البلاد فاز قبل أكثر من أسبوع بالجائزة الأكبر في سحب “يورو ميليونز”، وهي لعبة يانصيب شعبية مشهورة، حيث إن #الجائزة تبلغ قيمتها 51 مليون جنيه إسترليني، لكن هذا الشخص الذي يجري البحث عنه وعن تذكرته الفائزة منذ أكثر من أسبوع لا يزال #البحث عنه جارياً، ومن الواضح أنه لم يعلم حتى الآن أنه أصبح مليونيراً.

واضطرت الهيئة المنظمة في بريطانيا والمسماة (National Lottery) إلى نشر نداء للعموم من أجل البحث عن صاحب التذكرة الرابحة من أجل الذهاب لاستلام جائزته البالغة 51 مليوناً، فيما تبرعت أغلب الصحف أن تنشر النداء من أجل الوصول إلى الشخص الذي سيصبح ثرياً، والذي لا يبدو أنه يتوقع ذلك.

وقالت آندي كارتر المستشارة لدى “ناشونال لوتري” إن الرابح البريطاني للجائزة البالغة 51 مليون جنيه إسترليني يأتي بعد أسابيع قليلة على بريطاني آخر قفز إلى الثراء بعد أن ربح جائزة بلغت قيمتها 87.5 مليون جنيه إسترليني، كما أشارت إلى أن #السحب الأخير أنتج 3 أشخاص ربح كل منهم مليون جنيه إسترليني.

وأضافت: “نحن نحث كل شخص على تدقيق ومراجعة تذكرته ليرى إن كان قد انضم إلى نادي المليونيرات في بريطانيا أم لا”.

أما جريدة “ديلي ميل” فقالت إن الجائزة التي تبحث عن صاحبها سوف تجعل منه منافساً في الثراء لأكبر #النجومالأوروبيين مثل نجم كرة القدم اللاعب في ريال مدريد غريث بول الذي تبلغ ثروته 54 مليون جنيه إسترليني، أو المغني المشهور إد شيران الذي تبلغ ثروته 52 مليون جنيه إسترليني.