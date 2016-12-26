بريطانيا: علاج ثوري يقضي على الصلع في 6 شهور

صحيفة الجزيرة أون لاين:

توصل علماء إلى علاج ثوري قد يقضي على الصلع نهائيا من خلال حقن خلايا دهون المعدة في فروة الرأس، ما يؤدي إلى ظهور الشعر خلال فترة ستة شهور.

وقالوا في دراسة نشرت، امس الإثنين، إن تجربة أولية على بعض الأشخاص أظهرت بأن حقن دهون المعدة في فروة الرأس زادت نحو 93% في نمو الشعر و23% في عدد بصيلات الشعر الجديدة خلال تلك الفترة.وأكد الدكتور ادوارد بال من “عيادة ميتلاند للشعر” في لندن، “أن هذه الطريقة توفر أملا حقيقيا للرجال والنساء الذي يعانون من تساقط شعرهم.” وأوضح “أن علاجات الشعر الحالية لا توفر حلا دائما باستثناء زراعة الشهر، لكنه أشار إلى أن هذه الطريقة لا تنجح في بعض الحالات”.

وأضاف “لذلك فإن العلاج الجديد يملأ تلك الفجوة بين الأدوية العادية لنمو الشعر وعمليات زراعة الشعر… والحقيقة أن التجربة حتى الآن كانت مشجعة.”

وقال لصحيفة “صن” البريطانية، إن العلاج الجديد يشمل أخذ خلايا الدهون من المعدة أو جزء آخر من الجسم، ويتم تعزيزها قبل حقنها في فروة الرأس.

وبيّن أنه بعد 6 شهور على إجراء التجربة على ستة أشخاص، ظهر أن شعرهم بدأ بالنمو بنسب كبيرة.

وختمت الصحيفة، ” الدكتور ادوارد وزملاؤه يعتزمون إجراء مزيد من التجارب على نطاق أوسع لضمان فعالية هذا العلاج الجديد”.