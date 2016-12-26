بريطاني يصد سمكة قرش هاجمته بلكمها في أنفها

صحيفة الجزيرة – سيدني – د ب أ:

قال طبيب بريطاني تعرض لهجوم من سمكة قرش خلال ركوب الأمواج في أستراليا إنه قد نجا عبر لكم السمكة في أنفها بالطريقة نفسها التي اتبعها راكب الأمواج الشهير ميك فانينج خلال إحدى المنافسات قبل عامين.

وكان تشارلي فراي (25 عاماً) يمارس رياضة ركوب الأمواج بعد ظهر الاثنين في شاطئ «أفوكا بيتش» على ساحل «سنترال كوست» شمال سيدني عندما قفزت سمكة قرش من الماء وعضته في كتفه.

وقال فراي لقناة «تشانيل نايل» التليفزيونية الأسترالية «لقد رأيت رأس قرش تخرج من الماء، و (رأيت) أسنانها، ولكمتها في الوجه»، وأضاف: «لقد قلت (فلأفعل فقط مثلما فعل مايك)، ألكمها فقط في الأنف».

وفي واقعة شهيرة، لكم راكب الأمواج الأسترالي البارز ميك فانينج سمكة قرش خلال منافسة للمحترفين مذاعة على التليفزيون في بث مباشر في جنوب إفريقيا عام 2015، وأصيب فراي بخدوش طفيفة جراء العضة في كتفه وذراعه.

وقال فراي: «لم أشعر بأن الأسنان قد اخترقت جلدي، الأمر كان أشبه بأنني تلقيت ضربة قوية، شعور وكأن يداً قد أمسكت بي»، وذكر أن سمكة القرش كانت بطول مترين تقريباً، وأفاد الإعلام المحلي بأن قرشاً طوله ثلاثة أمتار قد رُصد في المنطقة نفسها بعد الهجوم بوقت قصير، وتم غلق الشاطئ لعدة ساعات.