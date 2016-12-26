بعد عامين ونصف من مقتله.. أرملة شرطي أميركي تنجب طفلة

العربية نت – نيويورك – فرانس برس

أنجبت #أرملة #شرطي في #نيويورك قُتل بالرصاص سنة 2014، أول طفل لهما وهي ابنة وُلدت بالتلقيح الاصطناعي، بعد أكثر من سنتين ونصف السنة من وفاة الزوج، على ما أعلنت شرطة نيويورك.

وفيما كان وينجيان ليو متوقفاً في السيارة مع زميله الشرطي رافاييل راموس، تعرض الرجلان لإطلاق نار من مسافة قريبة على يد رجل، 28 عاماً، أقدم بعدها على الانتحار، ما أدى إلى مقتلهما.

الأب الضحية إلى يسار الصورة

وإثر تلقيها النبأ، طلبت ساني ليو زوجة وينجيان ليو حفظ عينات من السائل المنوي للزوج، بهدف استخدامها لاحقا في عملية #تلقيح_اصطناعي أجريت بعد أشهر عدة.

والثلاثاء، أنجبت #ساني_ليو طفلة أطلقت عليها اسم أنجيلينا هي الأولى للثنائي. ونشرت الشرطة صورة للطفلة معتمرة قبعة عليها شعار شرطة نيويورك.

وأثار نبأ مقتل الشرطي تأثرا كبيرا في نيويورك والولايات المتحدة عموما، مع سلسلة ردود فعل منددة، أبرزها من الرئيس الأميركي حينها #باراك_أوباما ، الذي دعا إلى “نبذ العنف” واللجوء إلى الحوار.