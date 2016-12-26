بعيدا عن الكيمياويات.. 6 طرق طبيعية لتنظيف المنزل

العربية.نت – جمال نازي

عادة ما تجلب #النظافة في المنزل شعوراً بالراحة لقاطنيه وزوارهم، بغض النظر عن عملية #التنظيف نفسها، التي عادة ما تكون مرهقة لمن يكون مسؤولاً عنها.

إلا أن هناك طرقاً “ذكية” للتنظيف بدلا من الانخراط في الأساليب التقليدية المجهدة، وذلك بحسب مقال نشره موقع “كير 2”.

فيمكن تنظيف المنازل بطرق آمنة وصديقة للبيئة بسهولة ويسر، مع إعمال القليل من التخطيط.

وفيما يلي بعض #نصائح_التنظيف الطبيعي التي من شأنها أن توفر عليك الوقت وتحمي صحتك.

لماذا نلجأ للتنظيف الطبيعي؟

إن المنتجات التي اخترتها لتنظيف منزلك يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحتك. ووفقاً للدراسات التي أجرتها وكالة حماية البيئة الأميركية (US Environmental Protection Agency)، فإن “مستويات #الملوثات بداخل المنازل أو المكاتب قد تكون أكبر بحوالي مرتين إلى 5 مرات، مستوياتها في الهواء الطلق وأحيانا قد تصل هذه النسبة لأكثر من 100 ضعف”.

وتعتبر المستويات المرتفعة من ملوثات الهواء في الأماكن المغلقة مصدرا للقلق، لأن معظم الناس يقضون حوالي 90% من وقتهم في أماكن مغلقة.

ويعود سبب تلوث الهواء في الأماكن المغلقة للمنظفات المنزلية القائمة على المواد الكيمياوية، بالإضافة للانبعاثات الصادرة من السجاد الجديد والطلاء والمواد اللاصقة وبعض أنواع التنجيد.

نصائح تنظيف طبيعية ومختصرة

وباستبدال مواد التنظيف السامة بمواد طبيعية، تكون بنفس مستوى الفاعلية، يمكنك تحقيق تحسن جذري في جودة الهواء في أي مكان مغلق. وكل منتج تنظيف “تقليدي” (بداية من منظف الزجاج إلى منعم النسيج) يمكن تصنيع بديل له من مكونات طبيعية موجودة في مطبخك، وبسعر ضئيل.

وإليك بعض من الوصفات البسيطة للتنظيف الطبيعي:

1- تنظيف الفرن

قم بتصنيع عجينة من الماء و”البيكينغ صودا” Baking Soda، ثم قم بتوزيع العجينة على أنحاء الفرن، فيما عدا الأجزاء الخاصة بالتسخين. واتركها طوال الليل، ثم استخدم قطعة قماش مبللة في الصباح لإزالة العجينة، فتحصل على فرن نظيف تماما.

2- تنظيف المرحاض

أفرغ كوباً كاملاً من “البيكينغ صودا” في وعاء المرحاض، واتركه لمدة ساعة. ثم صب فيه كوباً من الخل الأبيض، واتركه لبضع دقائق. ثم قم بشطف المرحاض بالماء.

3- تلميع الأسطح

يمكنك استخدام الماء المقطر والخل والزيوت الأساسية وبعض قطع القماش، لتصنع بنفسك مناديل مبللة مطهرة. عليك ببساطة أن تلف قطع القماش، وتدخلها في جرة زجاجية ليتم نقعها في المحلول الذي تم إعداده من الماء المقطر والخل والزيوت الأساسية.

يمكن استخدام قطع القماش بعد ذلك لتنظيف أو تلميع أي سطح، فلديك الآن قطع قماش مطهرة لا تحتوي على أي كيمياويات سامة.

4- تلميع النوافذ

قم بتركيب بخاخ رذاذ مباشرة على فوهة زجاجة “كلوب صودا” club soda، وسيتوفر لك على الفور منظف للنوافذ، لا يخلف أي آثار أو بقع (ويمكنك إضافة القليل من الخل الأبيض إذا كانت النوافذ تحتاج لمزيد من التنظيف).

5- تنظيف إسفنج التنظيف

يجب مراعاة التنظيف السليم بشكل دوري لإسفنج التنظيف بالمطبخ كي لا يصبح أرضا خصبة لنمو البكتيريا الضارة. ضع الإسفنج في الميكروويف لمدة 2 دقيقة أو قم بوضعه في غسالة الصحون أثناء تشغيل دورة “التعقيم” لقتل 99% من الملوثات الضارة التي تختبئ فيها.

6- تنظيف مروحة السقف

قم برش محلول الخل والماء على غطاء وسادة قديمة. ضع غطاء الوسادة حول كل شفرة من المروحة، امسح بلطف متوجها من الداخل إلى الطرف الخارجي من الشفرة للتخلص من الغبار المتراكم عليها.