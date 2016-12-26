بعيده الـ65.. أسرار لا تعرفها عن حياة فلاديمير بوتين

العربية نت – الرياض – محمد الحسن

من منا لم يتساءل يوماً كيف يعيش رئيس ما حياته ؟ ماذا يأكل؟ كيف يخرج؟ وأين يذهب؟ فحينما يصبح الشخص مشهوراً يُصبح محط أنظار العالم، لكن ماذا لو كان هذا الشخص فلاديمير بوتين رجل #روسيا الأول الذي احتفل السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول بعيد ميلاده 65؟

بهذه المناسبة، نشرت صحيفة “كومسومولسكايا برافدا”، حديثاً لكبير الطباخين في الكرملين فيكتور بيلايف تحدث فيه عن الوجبات المفضلة للرئيس #بوتين وتقاليد مطبخ الكرملين وعمله هناك منذ 30 عاما.

وتولى بيلايف إدارة مطبخ #الكرملين في عهد ليونيد بريجنيف، وبقي في هذا المنصب في عهد الرئيسين بوريس يلتسين وبوتين. ثم استقال من منصبه ليترأس الآن جمعية طهاة روسيا.

في إجابته عن الطعام المفضل للرئيس الروسي، قال بيلايف إن “البوظة (الآيس كريم) بلا شك أكثر ما يفضله فلاديمير بوتين”. وأوضح قائلا: “إنه يحب البوظة وخاصة المسماة بـ(بلومبير) وبوظة الفواكه. لذلك نحاول أن نقدم في ختام كل حفلة استقبال على مائدة الكرملين كرات من البوظة التي يحب رئيس الدولة أن يهديها لضيوفه. وبعد أن قدم الرئيس صندوقا من البوظة هدية لرئيس جمهورية الصين الشعبية، أقيم خط لاستيرادها امتد من بطرسبورغ إلى بكين، ليتعود الشعب الصيني مع رئيسه على أكل البوظة الروسية”.

وهذا ما أكدته “وكالة أنباء الشرق الأوسط”، التي قالت إن بوتين يعشق “الآيس كريم المزود بالفستق والمكسرات وقطع الشكولاتة والفانيلا، ويحرص على تناول الآيس كريم خلال عطلة نهاية الأسبوع من محل شهير في #موسكو“.

وبحسب ما نشرته “تلغراف” عن آنيا فون بريمزن، وهو خبير في مجال الأغذية: “الناس من هذا الجيل السوفيتي يحبون الآيس كريم. كلنا تناولناه في فصل الشتاء، على الرغم من أن والدينا نهونا عن ذلك بسبب البرد”.

وأضاف رئيس جمعية طهاة روسيا: “أتذكر قمة G8 في سوتشي عام 2006. وكان الصيف آنذاك حارا ورطبا جدا، فقررنا تعديل قائمة طعام القمة. وقدمنا للضيوف بدلا من الحساء الساخن شوربة الطماطم الباردة. وبعد أن تناولها بوتين، طلب مني أن أحضر طبقا آخر منها. ثم استدعى طاقم المراسم وطلب منهم أن يشكروا الطباخين، وقال إن الشوربة الباردة أعجبته كثيرا”.

لكنه مع ذلك، أكد أن فلاديمير بوتين لا يعطي أولوية لأي وجبة غير “البوظة”، ويأكل كل ما يقدم له سواء على الفطور أو الغداء أو العشاء.

ويقول بن جودا الكاتب الصحافي في مجلة Newsweek والذي أمضى حوالي 3 سنوات في دراسة حياة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف نشر كتابه “الإمبراطورية الهشة: كيف وقعت روسيا في حب فلاديمير بوتين وخرجت منه”، أن بوتين يستيقظ من النوم في وقت متأخر من الصباح، ويتناول وجبة الإفطار عند الظهر، ويأكل عادةً عجة كبيرة مع وعاء كبير من عصير الشوفان مع بيض السمان وعصير الفاكهة. وبعد أن ينتهي بوتين من تناول وجبته، يشرب القهوة.

وكشفت المجلة أن بوتين يمضي نحو ساعتين في السباحة و”عندما يتواجد هذا الرجل في الماء يفكر بما سيقوم به في السياسة الروسية”، على حد قول المجلة. بعدها يذهب بوتين لرفع الأوزان في الصالة الرياضية، إذ يحرص الزعيم الروسي البالغ من العمر 65، على الابقاء على صورته الرياضية رغم مرور العمر.

أما موقع Russia Beyond the Headlines فكشف عن ماركة الملابس المفضلة لدى بوتين، قائلة إنها “كيتون وبريوني”. من جهتها، أطلقت مجلة “نيوزويك” على الرئيس الروسي لقب “بومة”، لأنه غالباً ما يبقى في العمل حتى وقت متأخر من الليل.

وأثناء السفر خارج روسيا، لا يقبل بوتين تناول أي طعام من أي مضيف لم يعاينه موظفو الكرملين أولاً.

وللعلم، يحب بوتين الحيوانات كثيراً ولديه 3 كلاب، الأول من نوع لابرادور، ويبلغ من العمر 16 عاماً، ويدعى “كوني”، والثاني من نوع “أكيتا اينو، ويدعى “يوم”، والثالث من نوع “كاراكاتشان”، ويدعى “بافي”.