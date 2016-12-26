بكاء الرضيع ينشط مناطق في مخ الأم مرتبطة بالكلام والأصوات

القاهرة – «الجزيرة»:

أسفرت نتائج الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين في المعهد الوطني الأمريكي للصحة والتي تمت على 684 سيدة، أصبحن أمهات لأول مرة في الأرجنتين وبلجيكا والبرازيل والكاميرون وفرنسا وإيطاليا واليابان وكينيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، أن بكاء الرضيع ذي الخمسة أشهر ينشط منطقة في مخ الأم مرتبطة بالتحرك والكلام والأصوات.

وكان الباحثون قد قاموا بدراسة تصرف الأم ومخها عبر صور الرنين المغناطيسي التي تم أخذها، وتبين أن الأم تتحرك فور سماع بكاء الرضيع وتأخذه في حضنها كي تطمئنه وتعطيه عطفها وحنانها وتحاول أن تنبهه بوجودها بجانبه وتغير له الحفاضة وتكلمه وتلاحقه، ما يساعد على تنشيط أماكن النطق والكلام والحركة في مخ الأم.

وأوضحت الدراسة أن مخ الأم غير مخ الأب عند سماع بكاء الرضيع فهي التي تسرع بالتقاطه حتى في الليل، أما الأب فهو لا يبالي كثيراً ببكاء الرضيع.