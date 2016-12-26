بكتيريا الزبادي تقلل أعراض الذئبة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

كشف باحثون في جامعة (فيرجينيا ميريلاند) للطب البيطري في ولاية فيرجينيا الأمريكية احتواء الزبادي على بكتيريا طبيعية وعدد من منتجات الألبان الأخرى يمكن أن تقلل من أعراض المرض لدى بعض المرضى المصابين بالذئبة.وقال شين لوه أستاذ مساعد في علم المناعة بقسم العلوم الطبية الحيوية وعلم الأمراض بالجامعة “توسعت البحوث السابقة التي تربط بين نقص البكتيريا التي تنتج حامض اللبنيك، وهو الجزء المهم من الجراثيم المعوية في كل من البشر والفئران، و أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة”.

وأشار إلي أن البحث الذي أجراه الباحثون بالجامعة يصف الآلية وراء هذا الارتباط.

وأوضح الباحثون أن البحث اقتصر على الفئران مع الذئبة والتهاب الكلى، مؤكدين أن الأمر سيحتاج إلى المزيد من العمل لتحديد التأثير في البشر.

ويعد مرض الذئبة من أمراض المناعة الذاتية، التي يمكن أن تسبب التعب المزمن وآلام المفاصل والطفح الجلدي والحمى والفشل الكلوي بل والوفاة في نهاية الأمر.

ويؤثر المرض على ما يقرب من 3 ملايين شخص في الولايات المتحدة.