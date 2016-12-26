بكم باع ملياردير روسي برجاً من تصميم زها حديد؟

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قال مصدران بقطاع العقارات لرويترز، إن مجموعة يسيطر عليها الملياردير الروسي ميخائيل جوتسيرييف وعائلته تبيع محفظة أصول قيمتها 400 مليون دولار تتضمن المبنى المكتمل الوحيد في روسيا ضمن المحفظة والذي صممته المعمارية العراقية الراحلة زها حديد.

وتتضمن محفظة سافمار المملوكة لعائلة جوتسيرييف بنك “بي آند ان” الذي يعاني، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من تناقص السيولة.

وقالت سافمار إنها تدرس ضخ أموال في الوحدة. وردا على سؤال عما إذا كان بيع محفظة العقارات مرتبطا بالمشكلات المالية للبنك قال متحدث باسم سافمار، إن المجموعة تسعى منذ فترة طويلة لبيع أصول غير أساسية لكنها لن تبعها بخصم.

وقال المصدران إن سافمار قدمت الأسبوع الماضي عرضا لمستشارين عقاريين لجذبهم إلى المحفظة التي تضم 900 أصل مختلف.

والأصل الأعلى قيمة من بينها، بحسب وثيقة لسافمار اطلعت عليها رويترز، هو برج دومينيون الإداري بجنوب شرق موسكو الذي صممته حديد.

توفيت زها حديد، وهي معمارية عراقية بريطانية نالت شهرة عالمية بتصاميمها المستقبلية، العام الماضي إثر أزمة قلبية عن 65 عاما. وتقدر الوثيقة قيمة المبنى المقام في موسكو بنحو 2.2 مليار روبل (37.64 مليون دولار).