بلدة بلجيكية تعد عجة عملاقة وسط مخاوف بشأن تلوث البيض في أوروبا

مالميدي (بلجيكا) (رويترز) – أعدت بلدة بلجيكية يوم الثلاثاء عجة عملاقة مستخدمة عشرة آلاف بيضة في مقلاة عرضها أربعة أمتار متبعة بذلك تقليدا مستمرا منذ 22 عاما وسط مخاوف بشأن تلوث البيض في أوروبا.

وجرى سحب الملايين من بيض الدجاج من أرفف المتاجر الأوروبية نتيجة للمخاوف المتعلقة باستخدام مبيد الفيبرونيل الحشري الممنوع استخدامه في سلسلة الغذاء لما يمكن أن يلحقه من أضرار بأعضاء جسم الإنسان.

وتجمع مئات الأشخاص في بلدة مالميدي بشرق بلجيكا غير آبهين بهذه المخاوف وقالت بندكته ماثي رئيسة الفرع المحلي لنادي العجة العملاقة إنها واثقة من أن طبق اليوم آمن تناوله.

وتحت أشعة الشمس وعلى وقع الموسيقى التهم الحاضرون العجة العملاقة التي أعدها على موقد في الهواء الطلق “النادي العالمي لفرسان العجة العملاقة” الذي تأسس عام 1973.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية-تحرير حسن عمار)