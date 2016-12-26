بلدية روما تضع يدها على النقود المرمية في نافورة شهيرة

العربية نت – روما – فرانس برس

أفادت معلومات صحافية إيطالية أن النقود المعدنية التي يرميها السياح في #نافورة_تريفي الشهيرة في روما لن تسلم تلقائيا إلى جمعية “كاريتاس” الخيرية.

وذكرت صحيفة “إيل ميساجيرو” الصادرة في #روما أن بلدية العاصمة الإيطالية قررت استحداث صندوق سيجمع الأموال التي يعثر عليها في كل النوافير في روما، بما فيها أشهرها نافورة تريفي اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن “مجموعة عمل” تابعة للبلدية تضم خبراء في السياسات الاجتماعية والثقافية ستقرر وجهة الأموال المجموعة تبعا للمشاريع التي ستقدم للبلدية.

ولفتت “إيل ميساجيرو” إلى أن نافورة #تريفي كانت تدر ما يصل إلى مليون يورو سنويا على جمعية “كاريتاس” الخيرية الكاثوليكية النافذة.

وبحسب المعتقد السائد فإن رمي قطعة نقود معدنية في #نافورة تريفي مع إدارة الظهر قبل مغادرة المدينة ضمانة للعودة إليها يوما.

وقد خضعت النافورة أخيرا إلى إشغال تجديد استمرت 16 شهرا قبل إعادة فتحها للعموم منذ نحو عامين.