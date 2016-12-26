بلد آسيوي يعلن “ثورة مراحيض” لدعم السياحة!

دبي – العربية.نت

أعلن بلد آسيوي الأحد عزمه بناء وتجديد 64 ألف مرحاض عام بين 2018 و2020 في إطار “ثورة المراحيض”، التي تهدف إلى دعم قطاع السياحة وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.

وتتطلع #الصين لتطوير وتوسيع قطاع الخدمات لتقليص الاعتماد على النمو المدفوع بالديون والاستثمارات، بينما تحاول احتواء تأثير ضعف الطلب العالمي على صادراتها.

وتركز على نحو خاص على قطاع السياحة الناشئ وتعهدت أواخر العام الماضي باستثمار تريليوني يوان (290 مليار دولار) في قطاع السياحة على أمل أن ترفع مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي السنوي.

وبينما حققت “ثورة المراحيض” التي بدأت قبل ثلاث سنوات “إنجازات كبيرة” وفقا للإدارة الوطنية للسياحة لا تزال الشكاوى من نظافة المراحيض في المواقع السياحية الصينية تؤثر على آفاق انتعاش القطاع.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنه منذ عام 2015، أنفقت الصين 1.04 مليار يوان في بناء وتحديث 68 ألف مرحاض وهو ما يزيد عن هدف 57 ألفا الذي حددته الحكومة.

ونقلت شينخوا عن لي جين تشاو مدير الإدارة الوطنية للسياحة “ثورة #المراحيض… إجراء عاجل وضروري لتحديث قطاعنا السياحي”.

وقالت شينخوا إنه في إطار المبادرة الجديدة ستبني السلطات 47 ألف مرحاض وتجدد 17 ألفاً خلال السنوات الثلاث المقبلة.