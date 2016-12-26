بهذه الدولة.. علبة السجائر الأغلى في أوروبا

العربية نت – باريس – رويترز

قالت آنياس بيزون وزيرة التضامن والصحة في فرنسا الخميس إن بلادها سترفع سعر علبة السجائر إلى عشرة يورو (11.35 دولار) خلال ثلاث سنوات لتؤكد بذلك استراتيجية لجعل أسعار التبغ في البلاد من بين الأعلى في #أوروبا .

وحالياً تبلغ تكلفة علبة #السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة سبعة يورو تقريبا (7.95 دولار) في فرنسا في حين تبلغ في بريطانيا وأيرلندا ما يعادل عشرة يورو تقريبا.

وقالت بيزون #فرنسا “واحدة من أكثر دول العالم بلادة فيما يتصل بالتدخين”. وأضافت “سيكون من الضروري زيادة الأسعار زيادات كبيرة حتى يظهر لذلك مردود على الصحة العامة”.

وذكرت لإذاعة (آر.تي.ال) الفرنسية أن معدلات #التدخين في بريطانيا انخفضت من 30 في المئة إلى 20 في المئة على مدى العقد الأخير بسبب اتباع الحكومة لسياسة الزيادات الكبيرة في الأسعار في حين أن المعدل في فرنسا لا يزال 30 في المئة تقريباً.

وأعلنت الحكومة الجديدة للرئيس إيمانويل #ماكرون عدة أهداف كبرى فيما يتعلق بالرعاية الصحية من بينها توسيع نطاق التطعيمات الإلزامية وزيادة التغطية التأمينية لنفقات علاج الأسنان وارتداء النظارات الطبية وزيادة الضرائب على التبغ.

وتقول #منظمة_الصحة_العالمية إن عدد المدخنين في فرنسا يزيد بنسبة 50 في المئة تقريبا عن عددهم في بريطانيا وإن 19 في المئة أو خمس عدد الكبار مدخنون.