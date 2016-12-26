بيل غيتس يسترجع مجددا لقب أثرى رجل بعد أن فقده لساعات

العربية.نت

استرجع #مؤسس شركة ” #مايكروسوفت “، #بيل_غيتس ، الصدارة على قائمة أكبر #أثرياء_العالم يوم الجمعة 28 يوليو بعد أن أزاحه عنها مؤسس موقع ” #أمازون “، #جيف_بيزوس ، لساعات.

ونزل بيل غيتس إلى المرتبة الثانية، حسب التحديث ما قبل الأخير لهذه القائمة من قبل مجلة فوربس. وكان غيتس#يتصدر_القائمة منذ عام 2013. بيد أن جيف بيزوس مؤسس موقع “أمازون” قد صنف يوم الخميس 27 من الشهر الجاري في المرتبة الأولى، بعد أن تجاوزت ثروته بقليل #ثروة بيل غيتس.

وتقدر ثروة كل منهما بقرابة 90 مليار دولار. وساعد تحسن أسهم شركة “أمازون” في أسواق البورصة في الآونة الأخيرة مؤسسها على “الإطاحة” بغيتس ويحل محله في المرتبة الأولى.

ولكن قيمة الأسهم انخفضت يوم السابع والعشرين، مما أدى في نهاية التداولات إلى إعادة غيتس إلى الواجهة وجعله يسترجع لقبه بسرعة شبيهة بسرعة تقلبات أسواق البورصة.