تأخير حركة قطارات في لندن بسبب… بجعة

العربية نت – لندن- فرانس برس

أدى وجود طائر #بجع على مسار للقطارات إلى تأخير لنحو نصف ساعة الخميس على أحد خطوط سكك الحديد في #بريطانيا ، ما أثار ردود فعل ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورُصد هذا الطائر الأبيض المنتمي إلى فصيلة تحتل موقعا مهما في التاريخ البريطاني ويملكها العرش البريطاني، بين ايغهام وأشفورد في غرب لندن عند الساعة السابعة والنصف صباحا في ساعة الذروة ما أدى إلى تأخير حركة وصول القطارات إلى محطة ووترلو في لندن بحسب شركة “ساوث وست تراينز” التي تسيّر قطاراتها في جنوب غرب انكلترا.

وأشارت “ساوث وست تراينز” بعد حوالي ساعة إلى أن الحيوان سُحب من السكة وتلقى العناية اللازمة. غير أن هذه المدة كانت طويلة جدا برأي بعض المستخدمين الذين عبروا عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب نيش ماهاجان في تغريدة عبر “تويتر”، “كم من الوقت يستغرق سحب طائر بجع؟ هذا ليس فيلاً في نهاية المطاف!”.

وكتبت من ناحيتها إلي كيشور “طائر بجع على السكة… هل تظنون أن مديري في العمل سيصدق ذلك؟”.

حتى إن أحد المستخدمين دعا إلى “عبور القطار فوق” طائر البجع.

وبعد ساعات قليلة على حادثة البجع، أعلنت “ساوث وست تراينز” أيضا عن تأخير في حركة القطارات في جنوب لندن بسبب رصد وجود أبقار على سكة حديد.

وعلق أحد مستخدمي “تويتر” قائلا “بجع في الصباح وأبقار الآن؟ هل نتعرض لهجوم من الحيوانات؟”.