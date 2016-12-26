تحدث مع نفسك بصوت عال ولا تهتم

صحيفة الجزيرة – برلين – د ب أ:

تحدثك مع نفسك ليس معناه أنك مجنون، في واقع الأمر هذا يمكن أن يكون مفيداً في عدد من المواقف، بحسب مجلة «سيكولوجي توداي»، تخيل أنك تصنع رفا.

ويقول الخبراء إنه من المفيد أن تتحدث مع نفسك خلال كل خطوة فردية، وهذا يساعد العقل في تجاهل عوامل التشتيت والتركيز على المهمة التي أنت بصددها، ويعد التحدث مع نفسك مفيدا أيضا خلال المذاكرة.

وعوضاً عن قراءة المعلومات المكتوبة في ورقة أمامك، حاول تلخيصها بصوت عال، والأشخاص الذين يفعلون هذا من المحتمل أن يستعيدوا المعلومة بشكل أفضل من غيرهم ممن لا يفعلون ذلك .