تحذير.. تصلب الشرايين قد يصيبك بسبب عدم تناول الفطور

العربية نت – ميامي – فرانس برس

أظهرت دراسة علمية حديثة أن عدم تناول طعام الفطور يمكن أن يضاعف من مخاطر الإصابة بتصلّب الشرايين الذي يمكن أن يكون قاتلاً.

وجاء في هذه الدراسة المنشورة في مجلة “معهد طب القلب الأميركي” أن الباحثين لاحظوا وجود أضرار أصابت شرايين أشخاص حتى من قبل أن يشخّص لديهم المرض.

وبحسب الباحثين، يمكن أن يشكّل هذا الاكتشاف أداة مهمة في التصدي لأمراض القلب الوعائية المسؤولة عن أكبر عدد من الوفيات في العالم.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، قضى بسبب هذه الأمراض 17 مليوناً و700 ألف شخص في العام 2015.

وقال فالنتان فوستر، مدير مستشفى ماونت سايناي ورئيس تحرير مجلة معهد الطب: “الأشخاص الذين لا يتناولون الفطور يعيشون نمط حياة غير صحي عادة”.

وأضاف: “تُثبت هذه الدراسة أن عدم تناول طعام الفطور هو عادة سيئة ينبغي تغييرها لتجنب الإصابة بأمراض القلب”.

وشملت الدراسة 4 آلاف موظّف على مدى 6 سنوات يعيشون في إسبانيا.

وكان 25% منهم يتناولون فطوراً غنياً، و70% يتناولون فطوراً غير غني، والباقون لا يتناولون شيئاً تقريباً.

وتبين أن الفئة الأخيرة لديهم عادات غذائية غير صحية وميل أكبر للإصابة بأمراض القلب الوعائية.

وتبين أيضاً أن ذلك يؤثر على مؤشر كتلة الجسم، ويزيد ضغط الدم ومستوى الدهون والسكر في الدم.

ولاحظ العلماء أيضاً باستخدام أجهزة تعمل بالموجات فوق الصوتية وجود رواسب دهنية على الشرايين لدى هؤلاء الأشخاص الممتنعين عن تناول الفطور.

وتؤيد هذه الدراسة دراسات أخرى نشرت في أوقات سابقة وربطت تناول الفطور بالصحة الجيدة وانخفاض الوزن وانحسار المخاطر المتصلة بالكوليسترول وضغط الدم والسكري.