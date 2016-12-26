تحذير لكل زوجة.. قتلها لأنها تسخر منه دائماً

العربية نت – لوس أنجلوس – فرانس برس

اتهم أميركي رسميا بقتل زوجته خلال #رحلة_بحرية في #ألاسكا بسبب تهكمها المستمر عليه، بحسب ما ذكرت السلطات الأميركية.

ودخل العاملون في شركة السفينة “إمرالد برينسيس” إلى الحجرة التي يقيم فيها كينيث مانزاناريس (39 عاما) وزوجته ليجدوا هذه الأخيرة ميتة ومضرجة بالدماء مع #جرح كبير في #الرأس .

وقبل وصول عناصر الأمن أفاد شهود أسرعوا إلى غرفة الزوجين بوجود دم على يدي مانازانريس وملابسه. وسأل أحد الشهود عما حصل فرد مانزاناريس عندها: “كانت تسخر مني باستمرار” على ما جاء في وثائق القضية.

وأوقف المشتبه فيه الأربعاء، وقال خلال عملية تفتيش أجراها عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي): “لقد قضي علي”، في إشارة إلى عواقب جريمة القتل التي ارتكبها.