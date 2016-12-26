تخلص من تاريخك الانترنتي .. بضغطة زر

صحيفة الجزيرة أون لاين:

إذا كنت ممن سئموا الهجمات الإلكترونية، وأرهقتهم الفيروسات، وإذا كنت لا تزال تعاني من إساءة استخدام الإنترنت، وتريد التخلص من هذه “الفوضى الإلكترونية”، فقد أصبح بمقدورك الآن مسح تاريخك في الإنترنت بضغطة زر، إذ أنشأ خبراء في برامج الكمبيوتر في السويد موقعاً إلكترونياً (Deseat.me) يمكنه مساعدتك في حذف وجودك في الإنترنت بشكل نهائي من خلال بضع نقرات.

ويتيح لك الموقع الاطلاع على جميع صفحات الإنترنت، التي اشتركت فيها، أو لديك حسابات فيها، قبل القيام بتنظيفها من كل متعلقاتك المعلوماتية من خلال 3 خطوات، وفق ما أوردته قناة “سكاي نيوز” على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس.

أولاً: الدخول إلى الموقع المذكور، ثانياً تسجّل الدخول للموقع باستخدام بريد “غوغل” الإلكتروني (جيميل)، ثالثاً استعراض قائمة المواقع، التي قمت بالتسجيل فيها وتقرّر ما إذا كنت تريد حذفها أو إضافتها إلى قائمة الحذف، أو الإبقاء عليها.

وقال ويل داهلبو ولينوس ونيباك اللذان قاما بتصميم الموقع إ”نّ الخدمة تأخذ خصوصية المستخدمين على محمل الجدّ، وأنّ البرنامج يعمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم، وليس الخوادم الخاصة بهم”.

وأضاف داهلبو وونيباك أنّ “الموقع يستخدم بروتوكول أمان “غوغل” حتّى الآن، وهذا ما يجعل إمكانياته محدودة في الوقت الراهن، إلا أنّه خيار جيد للمستخدمين الذين لهم حسابات في “فيس بوك” و”تويتر””.