تذبح جارتها لسرقة ذهبها

صحيفة الجزيرة أون لاين:

شهدت مدينة قوص جنوب محافظة قنا بصعيد مصر، جريمة بشعة بعد أن قامت ربة منزل بذبح جارتها بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية، والتي أكدت خلال اعترافها أنها كانت كريمة معها وتعطف عليها وعلى أولادها وتقوم بتحفيظهم القرآن الكريم. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف غموض الواقعة خلال ساعات.

وتولت النيابة التحقيقات في الواقعة، وأدلت المتهمة باعترافاتها بارتكاب الواقعة أمام النيابة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد لها في الموعد القانوني.

بدأت الواقعة ببلاغ إلى مركز شرطة قوص يفيد العثور على جثة ربة منزل تدعى “إيمان م ع” مذبوحة داخل منزلها بمدينة قوص، فتم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أحمد همام رئيس مباحث مركز قوص، وأفادت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة جارتها “سعاد ح أ” ربة منزل، فتم إلقاء القبض عليها، وإحالتها للنيابة للتحقيق.

وأكدت المتهمة أن تخطيطها للجريمة جاء قبل ارتكابها بعدة أيام على خلفية مرورها بضائقة مالية وتراكم العديد من الديون عليها في الوقت الذي تعرف عن جارتها أنها ميسورة الحال كونها لم تنجب أطفالا وليس لديها أي مسئوليات ودائما ما ترتدي بعض المشغولات الذهبية، فكرت أنها تكفي لسداد ديونها المتراكمة.

وأضافت المتهمة خلال اعترافاتها أنها ترددت كثيرا قبل ارتكاب الواقعة، خاصة أن المجني عليها كانت كريمة وطيبة جدا معها ولا تبخل عليها بشيء، كما أن المجني عليها تحفظ القرآن وتقوم بتحفيظه لكل أطفال الجيران ومن بينهم أطفال المتهمة وكانت تحبهم كثيرا كون أنها لم تنجب.

وتابعت: “يوم الحادث طلبت المجني عليها منى التوجه لشقتها لإزالة لاصقة طبية من ظهرها لمعاناتها من الآلام في الظهر منذ أيام، ووجدتها فرصه جيدة لارتكاب الجريمة، وقمت بإخفاء السكين في ملابسي، وبعد فترة من الكلام معها والتي سألتني فيها عن أحوالي وسبب حزني خلال الفترة الماضية، إلا أن تركيزي كان منصباً فقط على المشغولات الذهبية التي كانت ترتديها، وأثناء السماح لي بإزالة اللاصقة الطبية قمت بذبحها بالسكين، وسقطت غارقة في دمائها، وتمكنت من سرقة “2 غويشة وخاتم ذهبي” كانت ترتديها، وكنت أعتزم تفتيش باقي الشقة وسرقة باقي المصوغات الذهبية التي تمتلكها، إلا أنه أصابتني حالة من الهلع والخوف الشديد، وبدأت في محاولة الهرب دون أن ينتبه أحد من الجيران لخروجي من شقة القتيلة لأهرب مسرعة إلى شقتي وبحوزتي الغوشتين والخاتم”.