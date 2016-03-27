تسريبات.. آيفون 8 بشاحن لاسلكي
ديلي ميل (لندن) عكاظ
ذكرت مواقع تقنية أن أبل تعمل على ابتكار طريقة شحن لاسلكية فريدة لآيفون 8، وأن شركة Energous الناشئة في كاليفورنيا تعمل على تصميم جهاز إرسال للشحن اللاسلكي متوسط المدى، ويمكن أن يعمل لمسافات تصل إلى 4.5 أمتار، ومن المتوقع أن يُطلق الجهاز خلال النصف الأخير من عام 2017، وذلك بالتزامن مع الإصدار المتوقع لثلاثة نماذج جديدة من هاتف آيفون.
وذكر المحلل لويس بيسنيز أنه يوجد عدد من الاتصالات بين أبل والشركة لتفيذ فكرة الشحن اللاسلكي التي ستسهم في حل مشكلة حقيقية تتعلق باستخدام سماعات الرأس، حيث لا يمكن شحن الهاتف واستخدام منفذ السماعات في نفس الوقت، وذلك بعد أن أصبح المنفذ واحدا في آيفون 7.