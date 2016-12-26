تسريب مواصفات (نوكيا 8 ) قبل أيام من طرحه

صحيفة الجزيرة أون لاين:

سرب موقع “سي نت” بعض مواصفات الهاتف الجديد لشركة “إتش إم دي العالمية”، المالكة لعلامة نوكيا، الذي من المرتقب أن يطرح في الأسواق يوم 31 يوليو الجاري.

ووفق المصدر ذاته، فإن “نوكيا 8” جرى تزويده بشاشة قياسها 5.3 إنش، وكاميرا خلفية بعدستين من إنتاج شركة Carl Zeiss، مشيرا إلى أن الجهاز سيعمل بنظام التشغيل أندرويد 7 الأحدث من غوغل.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج “سناب دراغون 835” من كوالكوم، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت أو 6 غيغابايت، مع مساحة تخزين داخلية تصل إلى 64 غيغابايت.

ويشاع أن الهاتف سيتوفر على كاميرا مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل.

وعن سعر الهاتف الجديد، رجح “سي نت” أن يبلغ 750 دولار أميركي (689 جنيه إسترليني).