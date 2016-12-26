تسريب يلمح إلى استغلال “آيفون 8” للمشتري!

دبي- العربية.نت

بعد نشر العديد من التوقعات والتكهنات من أهل الاختصاص حول ما سيحمله “مولود” آبل الجديد #آيفون_8 ، المتوقع إطلاقه رسمياً الشهر المقبل، ذكرت تقارير إعلامية أن ملحق الشاحن اللاسلكي للهاتف الذكي سيجري بيعه بشكل منفصل واختياري.

ووفق ما أشارت صحيفة التلغراف البريطانية قبل يومين فإن تسريبا نشره أحد الخبراء في آبل على حسابه الشخصي في تويتر، كشف أن شاحن الهاتف الموعود اللاسلكي، قد يحتاج إلى ملحق إضافي ليعمل.

وأضاف هذا الخبير المدعو جون غروبر أن الملحق الإضافي، سيجري بيعه بشكل منفصل في الأسواق.

واعتبر خبراء أن هذه الخطوة “غير موفقة” من شركة آبل، على اعتبار أنها تهدف إلى استغلال المستخدم من أجل الربح.

وكانت “العربية.نت” نشرت تقريراً مفصلاً عن الجديد الذي قد يحمله آيفون 8، يمكن العودة إليه عبر الرابط التالي:اضغط هنا