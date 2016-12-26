تعرف على أول طائرة نفاثة مقاتلة في العالم

العربية.نت – جمال نازي

تعمل أول طائرة نفاثة في العالم كطائرة مقاتلة، وهي من طراز Messerschmidt Me 262 Schwalbe.

ونشر موقع SPACE.com، سلسلة تقارير تعريفية بهذا النوع من الطائرات، وشرح الموقع آلات الطيران الأكثر إدهاشا عبر التاريخ، بما فيها البالونات والطائرات والصواريخ، وغيرها من تلك المركبات التي حملت البشر من الأرض إلى الفضاء.

وجاء في الموقع أنه وفي الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، سارعت المخابرات العسكرية الأميركية إلى التحفظ على الأسلحة النازية الألمانية وعلماء الصواريخ، ومن أهم المعدات السرية التي تم التحفظ عليها، Messerschmidt Me 262 Schwalbe وششوالب تعني ابتلاع.

وكما تقول المقولة الشائعة: “أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي على الإطلاق”، كان الحال مع المقاتلة Me 262 “مي 262” التي ظهرت متأخرة جدا، لكنها أسهمت في تغيير أوضاع الحرب الجوية الأوروبية، التي كانت تسيطر عليها قاذفات ومقاتلات قوى الحلفاء. ومنحت الأجنحة العريضة للمقاتلة النفاثة ومحركاتها التوربينية سرعة لا مثيل لها 869 كيلومترا في الساعة آنذاك – مما يجعلها أسرع بـ193 كيلومترا في الساعة من الطائرة المروحية P-51 Mustang ، التي كانت تمثل أفضل ما تملكه الولايات المتحدة من الطائرات المقاتلة.

وظهرت الطائرة #المقاتلة_النفاثة الألمانية للمرة الأولى كمشروع على لوحة الرسم عام 1938، وقامت بأول رحلة كمقاتلة نفاثة في عام 1942 خلال النصف الأول من الحرب العالمية الثانية. لكن التأخير الطويل في تطوير المحرك النفاث للطائرات حرمها من دخول ساحة القتال ربما إلى وقت مبكر من عام 1943.

الأسلحة السرية للرايخ الثالث

ألقى المؤرخون باللوم على تأخر نظام أدولف #هتلر في إصدار الأوامر ببناء نسخة مقاتلة من الطائرة 262 Me. في حين أشار #متحف_الطيران والفضاء الوطني سميثسونيان Smithsonian’s بأصابع الاتهام إلى الاضطراب في تطوير المحرك النفاث، حيث إن مشروع القاذفة انحرف بمقدار 30% عن هيكل الطائرة المقاتلة.

أصبحت مزايا المقاتلة Me 262 واضحة لكل من الطيارين الألمان والحلفاء عندما دخلت أخيرا المعارك يوم 25 يوليو 1944. أعطت 4 مدافع عيار 30 ملم، التي يتم تزويد تلك المقاتلة بها، للقدرة على تمزيق أي مهاجم أو أية مقاتلة في مجال قصفها، وكان يمكنها أيضا أن تحمل الصواريخ من طراز R4M “Hurricane” لتطلقها على قاذفات الحلفاء البطيئة وتفريق تشكيلاتها.

ومن ثم فإن الطيارين الألمان، وفق Air Force Magazine، الذين حلقوا بـMe 262 ادعوا في نهاية المطاف أنهم حققوا 502 من الانتصارات الجوية مقابل 102 خسائر. وقدمت الطائرة المقاتلة النفاثة أداء مماثل إن لم يكن أفضل من مقاتلات الحلفاء، التي شاركت لأول مرة في الحرب، في وقت متأخر جدا، مثل الطائرة المقاتلة البريطانية غلوستر ميتيور Gloster Meteor، والطائرة الأميركية Lockheed P-80.

ولكن لم تشارك أكثر من 300 من بين 1400 مقاتلة Me 262، تم إنتاجها، في عمليات قتالية. ولقد دمرت القاذفات الأميركية مئات من المقاتلات النفاثة الألمانية على الأرض، حيث كانت تقصف كلا من المصانع والمطارات.

وقرب النهاية، كانت آخر وحدات من Me 262 تطير من قواعد مؤقتة، تم بناؤها على الطرق السريعة في ألمانيا، لأن المطارات كانت قد أصبحت في حالة خراب.

لم تصل العديد من مقاتلات Me 262 إلى أسراب خطوط المواجهة لأن طرق النقل البري في ألمانيا كان قد تم تدميرها تقريبا مع نهاية #الحرب_العالمية الثانية.

كما أن نقص الوقود وقطع الغيار والطيارين المدربين أحدث شللا للمقاتلات النفاثة Me 262 ، مما منعها من التأثير على سير المعارك.

واستولى #الجيش_الأميركي على ما لا يقل عن 9 مقاتلات Me 262 وقام بتجنيد العديد من الطيارين الألمان، الذين يستطيعون التحليق بها.

وهذا يضمن أن إرث Me 262 سوف يبقى من خلال التأثير على الأجيال الأولى من الطائرات النفاثة الخاصة بالجيش الأميركي.