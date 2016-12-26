تعرف على الميزة السحرية لـ (آيفون 8) المرتقب

صحيفة الجزيرة أون لاين:

كشفت تسريبات جديدة أن هاتف “آيفون 8” المرتقب سيتمتع بخاصية استثنائية بل “سحرية”، تتيح للمستخدم ضبط التطبيقات على وضعية الصامت دون استخدام اليدين.ووفقا لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية فإن من اكتشف وسرب هذه الميزة هو غويلهيرم رامبو، الذي عمل سابقا ضمن فريق مطوري نظام “iOS” الخاص بأجهزة أبل الذكية.

ونشر الموقع تغريدات لرامبو قال فيها إن المعلومات التي أوردها أحد المختصين بالقطاع التقني في وقت لاحق صحيحة: آيفون سيضبط التطبيقات على وضعية الصامت بمجرد نظرة من المستخدم.

وحسب رامبو الذي أرفق التغريدة بمجموعة من الرموز الخاصة ببرمجة “facial recognition” (نظام التعرف على الوجه)، فإن بإمكان المستخدم وعبر النظر إلى الجهاز تحويل الهاتف إلى صامت عند ورود الاتصالات أو الرسائل النصية والأمر ينسحب على كافة التطبيقات.

وقال موقع “دايلي ميل” إن أجيالا سابقة من هاتف سامسونغ، المنافس الأبرز لآيفون، كانت تتمتع بميزة “Smart Stay” التي تعمل وفق التقنية نفسها التي لجأت إليها أبل أخيرا لتفعيل الميزة الجديدة.

وتبقي “Smart Stay” التي تعتمد على “facial recognition” أيضا وفق المصدر نفسه، الهاتف بوضعية العمل حين يكون المستخدم يحدق فقط في الشاشة.

وأشارت “دايلي ميل” إلى أنها لا تملك معلومات إضافية عن آلية عمل هذه الميزة الجديدة في “آيفون 8″، إلا أنها أكدت في المقابل أنها قابلة للتطبيق.