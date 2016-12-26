تعرّف على أبرز 5 عوامل لتحسين الصحة النفسية

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أكدت وزارة الصحة، أهمية الحرص على توفر جملة من العوامل المساهمة في تحسن الصحة النفسية.وأوضحت الوزارة عبر (إنفوجرافيك) توعوي نشرته على حسابها في (تويتر)، أبرز عوامل تحسن الصحة النفسية، بالتعليم المستمر عبر اكتساب مهارة جديدة تشعر بالإنجاز وزيادة الثقة في النفس، وأيضاً التواصل مع الآخرين من خلال قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، إضافة إلى العطاء، وذلك من خلال الإسهام في مساعدة الآخرين.

وأضافت أن من عوامل تحسن الصحة النفسية، ممارسة النشاطات الرياضية وجعلها جزءاً من الحياة اليومية للفرد، إلى جانب الحرص على الغذاء المتوازن والصحي.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية استمراراً للجهود التي تقوم بها الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتعزيز الوعي الصحي والحث على إتباع السلوكيات السليمة وأنماط الغذاء الصحي.