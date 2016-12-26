تقنية جديدة تتوقع فرص حدوث الانتحار

صحيفة الجزيرة أون لاين:

بات علماء بالولايات المتحدة الأمريكية – من خلال دراسة حديثة – على مقربة من تطوير تقنية لتصوير المخ يمكن أن تحدد الأفراد الأكثر ميلا للإقدام على الانتحار.فقد قامت مجموعة من الباحثين في جامعة”كارنيجى ميلون” بالتعاون مع جامعة “بيتسبرج” في الولايات المتحدة بتطوير آلية لتصوير المخ يمكن أن تميز بدقة يبن الأفراد ومدى معاناتهم من أفكار انتحارية.

وعكف “مارسيل جاست”، الباحث في قسم علم النفس في جامعة”ميتشيجان” أحد المشاركين في الدراسة، على دراسة حالة 34 شخصا، من بينهم 17 ميلا انتحاريا، و 17 شخصا لا يعانون من هذا الميل .

وقد تم تقديم ثلاث قوائم من 10 كلمات للخاضعين للدراسة، شملت مجموعات من الكلمات السلبية مثل: “الشر”، “القسوة”، “المتاعب”، إلى جانب قائمة بكلمات إيجابية مثل: “جيدة”، الهم، والثناء، في حين ضمت القائمة الثالثة كلمات ذات الصلة بالانتحار مثل: الموت، اليأس والتعثر”.

كما خضع المشاركون في الدراسة للفحص عن طريق أجهزة الرنين المغناطيسي الوظيفي للمخ، مما مكن الباحثين من رصد استجاباتهم العصبية لكل كلمة.

ووجد الباحثون أن الاستجابة العصبية للمشاركين في الدراسة تركزت حول ست كلمات: “الموت”،”القسوة”، “المتاعب”، “الهم”، و”جيدة” و”الثناء”، وذلك عبر خمس مناطق محددة من المخ كانت أفضل للتمييز بين المشاركين ممن لديهم ميول انتحارية.

ومن خلال تدريب”خوارزمي آلي لاستخدام هذه البيانات، وجد الباحثون أنهم باتوا قادرين على تحديد الأشخاص الذين يعانون من ميول انتحارية وبدقة تصل إلى 91% .

ويعد الانتحار السبب الرئيسي العاشر للوفاة في الولايات المتحدة.. ففي كل عام يلقى نحو 44193 شخصا حتفهم بالانتحار، ليعادل حوالي 121 حالة انتحار كل يوم.

وتشمل عوامل الخطر للسلوك الانتحاري، مشاعر الاكتئاب، القلق، والإجهاد، فضلا عن التاريخ المرضى العقلي وتاريخ تعاطي المخدرات أو الكحوليات.

ويأتي إظهار العدوانية الزائدة أو العزلة، وزيادة معدلات تعاطي الكحوليات والمخدرات، بل والتحدث عن الانتحار وبكون الشخص بات عبئا على الآخرين في مقدمة العوامل المساهمة والدالة على زيادة فرص إقدام الشخص على الانتحار.