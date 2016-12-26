تقنية جديدة للكشف المبكر عن سرطان الجلد

وقال الباحث جيمس كروجر، والدكتور مارتن كارتر الأستاذ في التحقيقات السريرية ورئيس مختبر تحقيقات الأمراض الجلدية “هناك حاجة حقيقية لتوحيد القياس عبر مجال الأمراض الجلدية في كيفية تقييم حالات الإصابة بسرطان االخلايا الصبغية”. وتابع “الكشف من خلال الفحص ينقذ حياة المرضى لكنه صعب للغاية بصرياً، وحتى عندما يتم استئصال الورم المشتبه به وفحصه ويتم التأكد أنه حالة سرطان الخلايا الصبغية، تكون نسبتها حوالي عشرة بالمئة فقط من الحالات”.

وفي نهج جديد، تتم معالجة صور الآفات من خلال سلسلة من برامج الكمبيوتر التي تستخرج معلومات عن عدد الألوان الحالية الموجودة في الورم، وبيانات كمية أخرى. ومن التحليل يتم استخلاص نتيجة إجمالية للخطر، تسمى “كيو سكور”، تشير إلى احتمال أن تكون الإصابة حالة ورم سرطاني. وقد نشرت نتائج الدراسة مجلة “Expiremental Dermatology” “اكسبريمنتال ديرماتولوجي”.