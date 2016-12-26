تناول الشوكولاتة صباحاً “رائع لعملك”.. فهل يمكنك ذلك؟

دبي- العربية.نت

كثيرة هي الدراسات التي أكدت على أهمية الشوكولاتة على الرغم من أنه قد يعطينا جرعة إضافية من السعرات الحرارية، إلا أن دراسة حديثة لفتت إلى فائدة ذهبية تمنحنا إياها الشوكولاتة إذا ما تناولناها صباحاً.

فقد أكدت خبيرة التغذية ليز موسكو في تصريح لمجلة “فود بيزنيس” أن تناول الشوكولاتة عند الفطور يعطينا “شحنة كبيرة” من التركيز، ويحفز الذاكرة أيضاً.

واستندت في تدعيم رأيها إلى دراسة حديثة أجرتها Syracuse University وأفادت بأن تناول الشوكولاتة على وجبة الإفطار من شأنه أن يعزز الذاكرة والتركيز وقدرات التحليل”.

ما يعني أن بعض قطعات من الشوكولاتة التي يفضل أن تكون داكنة من شأنها أن تحضرك إلى يوم عمل طويل!

يذكر أن بعض الدراسات السابقة حول فوائد الشوكولاتة أكدت أن تناولها في الصباح ينشط عمل القلب والدورة الدموية.

إلى هذا، يساعد تناول الشوكولاتة على الشعور بالاسترخاء بحيث تعمل على زيادة موجات “ثيتا” في الدماغ، وهي المسؤولة عن الشعور بالاسترخاء.

إضافة إلى ذلك/ يساعد تناول الشوكولاتة، خاصة الداكنة، على الحماية من الأمراض السرطانية، كونها تحتوي على مضادات أكسدة عديدة.