توصيل الطلبات للفضاء.. رواد يحصلون على آيس كريم وبيتزا

العربية نت – فلوريدا – أسوشييتد برس

خدمة توصيل الطلبات.. لكنها هذه المرة “إلى الفضاء”، فقد حصل رواد فضاء، الثلاثاء، على فطائر بيتزا وآيس كريم (بوظة).

بعد يومين من إطلاقها من فرجينيا، وصلت سفينة إمدادات إلى محطة الفضاء الدولية.

بجانب معدات ناسا ومستلزمات تجاربها، حملت كبسولة “أوربيتال أتك” آيس كريم شيكولاتة وفانيلا لستة رواد فضاء في المحطة، فضلاً عن فطائر بيتزا.

دائماً ما يشتهي رواد الفضاء البيتزا وهم في مدارهم، لكن الأمر صعب للغاية بالنسبة للإيطالي باولو نيسوبي.

نيسوبي في الفضاء منذ يوليو/تموز ومازال أمامه شهر آخر قبل أن يهبط على الأرض.

استخدم نيسوبي ذراع روبوت في محطة الفضاء لسحب سفينة الشحن.

استخدم نيسوبي ذراع روبوت في محطة الفضاء لسحب سفينة الشحن

بجانب الخبز المسطح، تحتوي الكبسولة على جميع المواد المستخدمة في صناعة البيتزا الأرضية: الصلصة والجبن والبيبروني ومعجون الأنشوغة والطماطم وصلصة البيستو وزيت الزيتون وغير ذلك.

كما حصل رواد الفضاء على مثلجات، مثل شحنة كبيرة مجمدة لأكواب الأيس كريم وساندوتشات الأيس كريم، وعبوات الفواكه المجمدة.

الكبسولة نقلت نحو 4 أطنان من المنتجات

إجمالاً، نقلت الكبسولة نحو 4 أطنان من هذه المنتجات، تحت اسم (إس إس جين سيرنان) تكريماً لآخر رجل سار على سطح القمر والذي توفي في يناير/كانون الثاني، تشمل مستلزمات التجارب ديدان ونبات البرسيم.

ومن المقرر أن تقوم “سبايس اكس”، وهي شركة شحن أخرى رئيسية لناسا، بخدمة توصيل الشهر المقبل.