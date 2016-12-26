توفيت زوجته وتحللت جثتها في شقتهما.. وهو لا يدري

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أكد ستيني أميركي أنه لم يكن على علم أن زوجته قد ماتت، برغم رائحة جثتها المتعفنة في المنزل.

ويجري الآن استجواب ستيفن سيلر (60 عاماً) بتهمة التستر على #الوفاة، بعد اكتشاف جثة زوجته الميتة تمارا ويلسون، وذلك في مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي الأميركية.

ويدعي الرجل أنه لم يعرف عن وفاة زوجته، إلا بعد أن اتصلت ابنته تسأل عنها.

وتم استدعاء الشرطة في 10 ديسمبر/كانون الأول إلى المكان، ليتم الكشف عن آثار السوائل والتفسخ في #جثةالمرأة التي لطخت جميع أنحاء الشقة.

جاء ذلك بعد اشتمام رائحة كريهة خرجت من غرفة تمارا (58 عاماً)، حيث تحلل جسدها بشكل سيئ.

وقد تم اكتشاف الوفاة بعد شهر من حدوثها، وهو الأمر الذي يقول الزوج إنه ليس له علم سابق به.

وقالت مساعدة المدعي العام، جوليا راميريز، لـ”شيكاغو صن تايمز” إن الشرطة أجبرت على كسر باب الغرفة، الذي كان مغلقاً من الداخل.

وعندما تم القبض على سيلر كان يحمل معه خاتم الزواج الخاص بزوجته، وبطاقة هويتها وبطاقتها المتعلقة بالضمان الاجتماعي كذلك بطاقتها الائتمانية، بالإضافة إلى شهادة ميلادها.

وكشف المحققون أنه استخدم بطاقة الائتمان الخاصة بزوجته لشراء عملات ذهبية، قام بتبديدها في محل رهانات.

وفي عام 2009 كان قد أمر بدفع مبلغ 120 ألف دولار تعويضا لزوجته في خلاف بينهما.