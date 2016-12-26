توقيف مراهق أميركي فتح باب الطوارئ في الطائرة

العربية نت – لوس أنجلوس – فرانس برس

أوقف #مراهق يبلغ السابعة عشرة، الثلاثاء، بعدما فتح باب #الطوارئ في الطائرة وقفز إلى المدرج بعيد هبوطها في #سان_فرانسيسكو ، بحسب ناطق باسم المطار.

ولم تتضح بعد الأسباب التي دفعت #الأميركي الشاب إلى فتح #مخرج_الطوارئ والخروج بسرعة من الطائرة على المدرج، وفقا للناطق تشارلز نافيغانتي الذي أوضح أن الحادث لم يؤثر على حركة الطيران ولم يؤد إلى وقوع جرحى.

وأوضح نافيغانتي أنه “بعد خروجه من الطائرة على المدرج” أوقف عمال صيانة الشاب وسلموه إلى عناصر من شرطة الحدود، مشيرا إلى أن حوادث كهذه نادرا ما تحصل.

وقال “إنها المرة الأولى التي أشهد فيها حادثا كهذا خلال سبع سنوات” من الخدمة في مطار سان فرانسيسكو. ولم تعرف بعد الإجراءات التي قد تتخذ في حق المراهق.