تويتر يحظر حسابات المستخدمين بالخطأ

صحيفة الجزيرة أون لاين:

على الرغم من أن شركة “تويتر” أعلنت مؤخرا عن سياسة جديدة للحد من المحتوى الذي يحث على الكراهية، إلا أنها لا تزال تخطئ وتحظر حسابات لا تنتهك سياستها، وفى الساعات الماضية، قامت شركة تويتر بحظر أكثر من اثني عشر حسابا، ووضعت عليها علامات توضح أنها محظورة.

ووفقا لتقرير من موقع BUZZFEED الأمريكي اشتكى العديد من المستخدمين من احتجاز حساباتهم، حيث لم يتم تعليقها أو حظرها بشكل مباشر، بل تم وضع علامة على عليها تشير إلى أنها “محتجزة في جميع أنحاء العالم”، وهذا جزء من برنامج الحجب في تويتر، حيث تمنع الشركة بعض الحسابات من العثور عليها وتصفح محتواها، وذلك عادة بسبب انتهاكها لقوانين وقواعد النشر.

واعتذرت شركة تويتر عن هذا الأمر، وقالت إن هناك خللا أصاب الموقع تسبب في حظر مجموعة من الحسابات عن طريق الخطأ، وقال المتحدث باسم تويتر: “حددنا خللا أثر بشكل غير صحيح على حسابات معينة، ونعمل على حل المشكلة، وننتظر التغلب عليها بشكل كامل قريبا”.

تويتر، BUZZFEED