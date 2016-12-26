تويتر يفرض إجراءات صارمة ضد محتويات «الكراهية»

صحيفة الجزيرة:

أكد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مؤخرا، عزمه فرض إجراءات صارمة ضد ترويج خطاب الكراهية والعنف على صفحاته. وأوضحت الشركة أن الحسابات التي ستخرق القواعد الجديدة، سيكون مآلها الإغلاق بشكل دائم، وأجرى «تويتر»، مراجعة شاملة لسياساته، خلال الأسابيع الأخيرة، وسط انتقادات عالمية لتساهل المنصات الاجتماعية مع المحتوى العنيف. وبموجب الإجراءات المرتقبة، سيكون ممنوعا على حسابات «تويتر»، أن تضع صورا أو رموزا تحرض على الكراهية في البروفايل أو في نص التعريف الشخصي.